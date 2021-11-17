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«Наполи» планирует подписать новый контракт с Осимхеном

Дата публикации: 17-11-2021

По информации «Gazzetta dello Sport», неаполитанцы намерены сохранить в своем составе Виктора Осимхена. Для боссов «Наполи» продление контракта с центрфорвардом является приоритетной целью.

Трудовой договор футболиста с итальянской командой действует до 2025 года. «Адзурри» хотят обезопасить свой актив от посягательств других клубов и готовы предложить Осимхену новое соглашение с улучшенными условиями.

В составе «Наполи» нападающий выступает с осени 2020 года. Его трансфер обошелся итальянцам в 71 000 000 евро.

В сезоне 2021/2022 на счету 22-летнего нигерийца 13 встреч (9 забитых мячей, 2 голевые передачи). Рыночная стоимость Осимхена составляет 60 млн евро (согласно оценке сайта «Transfermarkt»).

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