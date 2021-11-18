Влахович договорился с «Ювентусом» о 5-летнем контракте

Дата публикации: 18-11-2021

По данным Николо Скиры, ближайшим летом Душан Влахович может присоединиться к «Ювентусу». Сторонам удалось достичь предварительной договоренности касательно условий сотрудничества. Туринцы подготовили для 21-летнего серба 5-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 6 млн евро.



Права на Влаховича принадлежат «Фиорентине», но продлевать контракт, рассчитанный до лета 2023 года, нападающий не собирается. В сезоне 21/22 на его счету 13 встреч за итальянскую команду (10 голов, 1 ассист). Ценник на футболиста равняется 50 млн евро (Transfermarkt.de).



Среди других претендентов на Душана значатся «Арсенал», «Интер» и «Тоттенхэм». Ранее СМИ писали, что «пушкари» предлагали за форварда 80 млн евро, но тот отказался от переезда в Лондон.