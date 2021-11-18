«Шахтер», «Ливерпуль» и «Ман Сити» следят за Вендерроски

Дата публикации: 18-11-2021

Сразу несколько клубов выразили заинтересованность в Артуре Вендерроски (источник – «NETFLU»).



Вариант с подписанием 16-летнего атакующего полузащитника, выступающего за молодежку «Флуминенсе», рассматривают «Ман Сити», «Шахтер» и «Ливерпуль».



Представители клубов наблюдают за игрой бразильца в юношеской и молодежной командах «Флуминенсе». Однако их интерес пока ограничивается лишь этим. Клуб из Рио-де-Жанейро еще не получал официальных запросов по Артуру.



Вендерроски, который воспитывался в структуре «красно-бело-зелёных», называют одним из главных талантов академии. Весной 2021 года он оформил свой первый на профессиональном уровне трудовой договор с клубом. Срок его действия составляет 5 лет.