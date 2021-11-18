Свернуть список

«Шахтер», «Ливерпуль» и «Ман Сити» следят за Вендерроски

Дата публикации: 18-11-2021

Сразу несколько клубов выразили заинтересованность в Артуре Вендерроски (источник – «NETFLU»).

Вариант с подписанием 16-летнего атакующего полузащитника, выступающего за молодежку «Флуминенсе», рассматривают «Ман Сити», «Шахтер» и «Ливерпуль».

Представители клубов наблюдают за игрой бразильца в юношеской и молодежной командах «Флуминенсе». Однако их интерес пока ограничивается лишь этим. Клуб из Рио-де-Жанейро еще не получал официальных запросов по Артуру.

Вендерроски, который воспитывался в структуре «красно-бело-зелёных», называют одним из главных талантов академии. Весной 2021 года он оформил свой первый на профессиональном уровне трудовой договор с клубом. Срок его действия составляет 5 лет.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close