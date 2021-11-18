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«Наполи» интересуется Весино

Дата публикации: 18-11-2021

«Наполи» интересуется Весино

«Gazzetta dello Sport» пишет, что Лучано Спаллетти хочет приобрести игрока в линию полузащиты. Однако неаполитанцы имеют существенные ограничения в расходах на трансферы.

Руководство «Наполи» не готово тратить деньги на новых футболистов, если клуб не избавится от кого-нибудь из имеющихся.

Одним из кандидатов на усиление значится Матиас Весино, принадлежащий «Интеру». Спаллетти хотел заполучить уругвайца, еще будучи тренером миланцев. При этом в основу при Симоне Индзаги хавбек попадает нечасто. «Наполи» рассматривает вариант с его подписанием. В этом случае клуб может расстаться с Лоботкой.

«Нерадзурри» также придется попрощаться с одним из хавбеков, поскольку по окончании сезона команда, вероятно, пополнится Нандесом.

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