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Ярмоленко попал в сферу интересов «Трабзонспора»

Дата публикации: 18-11-2021

Карьера Андрея Ярмоленко может продолжиться в турецком чемпионате. Информацию об разместил ресурс «Fanatik».

Источник пишет, что «Трабзонспор» активно ищет усиление. Среди кандидатов, рассматриваемых клубом, значится и 32-летний украинец, услуги которого туркам предложил его агент. Переход вингера может состояться уже в зимнее ТО.

Также «Трабзонспор» проявляет интерес к Кристиану Тельо из «Бетиса» и Эдину Вишче, представляющему «Истанбул».

На данный момент Ярмоленко играет в «Вест Хэме», трудовые отношения с которым у него действуют до лета 2022 года.

В сезоне 21/22 украинец провел за «молотобойцев» 13 поединков, в которых отметился 2 ассистами. Рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро (по оценке Transfermarkt.de).

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