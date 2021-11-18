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Источник: «Реал» заключил соглашение на 400 млн евро. Часть суммы пойдет на Мбаппе и Холанда

Дата публикации: 18-11-2021

«Реал» договорился о сотрудничестве с «Legends». Информацией поделились Эдуардо Инда, «2Playbook» и «El Confidencial».

Сообщается, что по условиям сделки мадридцы смогут рассчитывать на финансовые вливания в клуб в размере 400 млн евро.

«Legends» является известной корпорацией, производящей товары, напитки и различные продукты для стадионов и розницы, а также обслуживающей компании и заведения с развлекательной тематикой.

По информации Эдуардо Инды, президент «сливочных» уже оповестил членов клуба, что половина из выделенной суммы будет потрачена на реконструкцию стадиона «Реала». Оставшиеся 200 млн евро планируется задействовать на оплату переходов Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе (подписные бонусы игрокам, комиссионные агентам и т.д.). В клубе не сомневаются, что им удастся заполучить обоих форвардов.

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