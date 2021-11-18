«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Барселоны»

Дата публикации: 18-11-2021

«El Nacional» пишет об интересе «Манчестер Сити» к Дани Ольмо, правами на которого владеет «РБ Лейпциг».



Англичане могут приобрести испанского хавбека в качестве замены Рахиму Стерлингу. Последний в скором времени может стать игроком «Барселоны». Примечательно, что ранее СМИ писали об интересе каталонцев к Ольмо. Более того, именно «сине-гранатовые» считались фаворитом в споре за 23-летнего футболиста. При этом в качестве основных причин, которые могут помешать переходу, назывались финансовые трудности, имеющиеся у «Барселоны».



В сезоне 21/22 в активе Ольмо 6 встреч за «Лейпциг» (1 голевой пас).



Ценник на испанца равняется 50 млн евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «быками» истекает летом 2024 года.