Забирайте космические выигрыши в новой акции от 1xBet!

Дата публикации: 18-11-2021

1xBet выходит на межгалактический уровень! Известный букмекер запустил новый этап уникальной акции Space Adventure, с которой пользователи могут не только путешествовать по разным планетам, но и попутно собирать крутейшие призы! Среди них - Sony Playstation 5, Apple iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G и многое другое.

Чтобы поучаствовать в акции, для начала нужно зарегистрироваться или залогиниться на 1xBet, заполнить свой профиль и дать согласие на участие в бонусных акциях. Затем нужно перейти на страницу промо Space Adventure, нажать “Старт” и выполнять увлекательные задания каждой из десяти планет с 9 по 26 ноября.

Задания каждой из загадочных планет разбиты на уровни. После выполнения заданий легкого уровня вы можете перейти на средний, а после прохождения среднего - перейти к сложному.

За выполнение всех задач каждого уровня участник акции получает возможность открывать ящики с подарками.

Воспользоваться своими открытиями можно после завершения путешествия по всем планетам. В каждом из девяти ящиков, которые ждут игрока в финале, гарантированно находится один из призов! Среди них:

Sony Playstation 5 (1 шт.)

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB (3 шт .)

.) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512GB (3 шт .)

.) Nintendo Switch Neon Blue-Red (3 шт .)

.) Apple AirPods Pro (5 шт.)

Samsung Galaxy Buds Pro (10 шт .)

.) от 5 до 50 прокруток Lucky Wheel.

от 5 до 20 бесплатных игр из раздела 1xGames.

от 5 до 10 удвоений ставки в играх из раздела 1xGames.

от 5 до 10 возвратов половины ставки в случае проигрыша в играх из раздела 1xGames.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие за призами своей мечты с акцией Space Adventure!