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«Реал» и «Атлетико» поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Дата публикации: 19-11-2021

Хулиан Альварес в скором времени может оказаться в Ла Лиге.

По данным «Marca», на центрфорварда «Ривер Плейт» претендуют сразу два испанских топ-клуба. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Атлетико» и «Реал».

«Матрасники» давно ведут Альвареса. Внимание «сливочных» нападающий привлек сравнительно недавно благодаря яркому выступлению в Аргентине. Ранее СМИ писали об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Милана» и «Фиорентины».

Хулиан является воспитанником клуба «Ривер Плейт». Его соглашение с «красно-бело-чёрными» рассчитано до декабря 2022 года. При этом в контракте игрока есть пункт об отступных, которые составляют 25 000 000 евро.

В текущем сезоне Альварес провел 40 матчей, отличившись 19 раз и отдав 13 ассистов.

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