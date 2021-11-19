«Реал» и «Атлетико» поборются за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Дата публикации: 19-11-2021

Хулиан Альварес в скором времени может оказаться в Ла Лиге.



По данным «Marca», на центрфорварда «Ривер Плейт» претендуют сразу два испанских топ-клуба. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют «Атлетико» и «Реал».



«Матрасники» давно ведут Альвареса. Внимание «сливочных» нападающий привлек сравнительно недавно благодаря яркому выступлению в Аргентине. Ранее СМИ писали об интересе к нему со стороны «Ювентуса», «Милана» и «Фиорентины».



Хулиан является воспитанником клуба «Ривер Плейт». Его соглашение с «красно-бело-чёрными» рассчитано до декабря 2022 года. При этом в контракте игрока есть пункт об отступных, которые составляют 25 000 000 евро.



В текущем сезоне Альварес провел 40 матчей, отличившись 19 раз и отдав 13 ассистов.