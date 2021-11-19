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«Манчестер Сити» и «Барселоне» нужен Обамеянг

Дата публикации: 19-11-2021

«Transfer Market Web» утверждает, что Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из «Арсенала». Нападающим интересуются «Ман Сити» и «Барселона». Сделка может состояться уже зимой.

Источник сообщает, что данные команды рассчитывают подписать опытного игрока, способного сразу заиграть в основе на позиции центрального нападающего, а Обамеянг отлично подходит на эту роль.

«Манчестер Сити» уже выходил на руководство «Арсенала» относительно возможного трансфера форварда. Подробности переговоров не раскрываются.

В сезоне 21/22 в активе Обамеянга 22 встречи за «канониров» (7 голов, 2 результативных паса). Его соглашение с командой Микеля Артеты истекает летом 2023 года.

Ценник на 32-летнего нападающего сборной Габона равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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