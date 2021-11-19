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Бернардески отказался от услуг Райолы и нанял нового агента

Дата публикации: 19-11-2021

Новым агентом Бернардески будет Федерико Пасторелло, являющийся владельцем компании «P&P Sport Management S.A.M».

Ранее правый вингер «Ювентуса» работал с Мино Райолой, но решил отказаться от его услуг. Информацией поделился сам Пасторелло, рассказавший о случившемся в «Instagram».

Агент поведал следующее: «Это должно было произойти гораздо раньше. Но в некоторых случаях приходится ждать, чтобы случилось нечто стоящее. Рад сообщить, что Бернардески заключил с нами соглашение! Теперь ты в нашей семье!».

В сезоне 2021/2022 футболист провел за туринцев 12 поединков, в которых отметился 2 голевыми передачами. Согласно оценке сайта Transfermarkt.de стоимость Бернардески составляет 15 млн евро.

Ранее сотрудничество с Райолой завершил Артур, также выступающий в составе «Ювентуса». Кроме того, среди подопечных Пасторелло есть такие известные игроки как Ромелу Лукаку, Алекс Мерет, Демирай Грей, Жоау Мариу, Франческо Ачерби.

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