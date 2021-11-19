Источник: Зобнин попросил у руководства «Спартака» уменьшить ему зарплату

Дата публикации: 19-11-2021

Неожиданную новость в своем Telegram-канале разместил бывший пресс-атташе российской сборной. Илья Казаков заявил, что Роман Зобнин попросил боссов «Спартака» сократить ему зарплату. По мнению хавбека, «красно-белые» платят ему незаслуженно много.



СМИ уже публиковали данные о доходах футболистов «Спартака». В данной сводке фигурировал и Зобнин. За сезон центральный полузащитник получал немногим больше 3 млн евро. По данным источника, в будущем зарплата Романа уменьшится до 2 миллионов в той же валюте. Новое соглашение 27-летнего игрока с клубом будет рассчитано на три года.



В настоящее время Зобнин находится в лазарете. Он травмировался в поединке за национальную команду. Срок восстановления составит порядка 3-х недель.