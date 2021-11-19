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«Лилль», «Эспаньол» и «Гранада» интересуются Луниным

Дата публикации: 19-11-2021

«Marca» пишет, что карьера Андрея Лунина, права на которого принадлежат «Реалу», может продолжиться в «Лилле», «Гранаде» или «Эспаньоле».

Украинец недоволен своим положением в мадридской команде, где он получает слишком мало игрового времени. Однако вероятность перехода Лунина в другой клуб невелика, поскольку Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных», хочет сохранить его в составе как сменщика Тибо Куртуа.

За 1,5 сезона в «Реале» Андрей провел в основе всего 1 встречу. При Анчелотти голкипер и вовсе не появлялся на поле. В сентябре итальянец заявил, что рассчитывает на Лунина, но тот продолжает смотреть за играми со скамейки запасных. Нехватка практики уже привела к тому, что его перестали привлекать к играм за сборную Украины.

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