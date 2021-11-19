Агент Миранчука прибыл в Бергамо для переговоров с «Аталантой»

Дата публикации: 19-11-2021

Вадим Шпинев, работающий с Алексеем Миранчуком, ранее говорил о намерении встретиться с руководителями «Аталанты» в конце ноября. Агент планировал обсудить с ними перспективы россиянина в команде.



В четверг «РБ Спорт» сообщил, что встреча состоится уже 19-го ноября. Подтвердил это и Валерио Джуффрида. Он заявил: «Переговоры запланированы на эту пятницу».



Именно Джуффрида был посредником в сделке по переходу россиянина в клуб из Бергамо. Помимо него, на встрече будут присутствовать Вадим Шпинев и представители «Аталанты». Стороны могут договориться об аренде Алексея, к которому есть интерес со стороны «Дженоа», «Милана», «Сассуоло» и «Торино».



Напомним, 26-летний хавбек связан с «Аталантой» контрактом до середины 2024 года.