Свернуть список

Агент Миранчука прибыл в Бергамо для переговоров с «Аталантой»

Дата публикации: 19-11-2021

Вадим Шпинев, работающий с Алексеем Миранчуком, ранее говорил о намерении встретиться с руководителями «Аталанты» в конце ноября. Агент планировал обсудить с ними перспективы россиянина в команде.

В четверг «РБ Спорт» сообщил, что встреча состоится уже 19-го ноября. Подтвердил это и Валерио Джуффрида. Он заявил: «Переговоры запланированы на эту пятницу».

Именно Джуффрида был посредником в сделке по переходу россиянина в клуб из Бергамо. Помимо него, на встрече будут присутствовать Вадим Шпинев и представители «Аталанты». Стороны могут договориться об аренде Алексея, к которому есть интерес со стороны «Дженоа», «Милана», «Сассуоло» и «Торино».

Напомним, 26-летний хавбек связан с «Аталантой» контрактом до середины 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close