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«Арсенал» хочет подписать Саншеша в зимнее трансферное окно

Дата публикации: 20-11-2021

Карьера Ренату Саншеша может продолжиться в английском «Арсенале». Информацией поделился ресурс «Le10Sport». «Пушкари» уже приступили к обсуждению условий сотрудничества с агентом футболиста. Трансфер может состояться зимой.

Португалец является игроком «Лилля», вместе с которым он стал чемпионом французской Лиги 1 в прошлом сезоне. Руководство клуба не исключает возможность продажи 24-летнего полузащитника при наличии выгодного предложения от одного из европейских грандов.

Ранее сообщалось, что Саншеш мог оказаться в «Барселоне». Сумма сделки оценивалась в 35 млн евро. Однако из-за финансовых трудностей каталонцы решили повременить с трансфером. Среди претендентов на него также значились «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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