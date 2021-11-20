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Азмун согласовал с «Лионом» условия личного контракта

Дата публикации: 20-11-2021

Текущий сезон для Сердара Азмуна, по всей видимости, станет последним в составе «Зенита». Иранец может перебраться во Францию, где к нему проявляет интерес «Лион». По данным Николо Скиры, форвард уже договорился с клубом об условиях личного соглашения.

Инсайдер сообщил в своем «Twitter»: «Сделка по переходу Азмуна в «Лион» близка к завершению. Футболист решил не пролонгировать с «Зенитом» контракт, истекающий в июне 2022 года. С «Лионом» он подпишет 4-летнее соглашение».

Ранее Жунионьо, являющийся спортивным директором «Лиона», не стал отрицать, что клуб хочет подписать Азмуна.

Иранец защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 17 встреч за петербургскую команду (9 голов, 4 ассиста).

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