Азмун согласовал с «Лионом» условия личного контракта

Дата публикации: 20-11-2021

Текущий сезон для Сердара Азмуна, по всей видимости, станет последним в составе «Зенита». Иранец может перебраться во Францию, где к нему проявляет интерес «Лион». По данным Николо Скиры, форвард уже договорился с клубом об условиях личного соглашения.



Инсайдер сообщил в своем «Twitter»: «Сделка по переходу Азмуна в «Лион» близка к завершению. Футболист решил не пролонгировать с «Зенитом» контракт, истекающий в июне 2022 года. С «Лионом» он подпишет 4-летнее соглашение».



Ранее Жунионьо, являющийся спортивным директором «Лиона», не стал отрицать, что клуб хочет подписать Азмуна.



Иранец защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 17 встреч за петербургскую команду (9 голов, 4 ассиста).