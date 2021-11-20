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«Барселона» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии

Дата публикации: 20-11-2021

Игра Артура Кабрала привлекла внимание «Барселоны». Представителям «сине-гранатовых» прислали несколько отчетов по бразильцу. Его качества высоко оценил Деку, являющийся скаутом каталонцев. Об этом утверждает «Mundo Deportivo».

«Барселона», испытывающая трудности с финансами, может взять 23-летнего форварда в аренду. В соглашении будет прописано условие обязательного выкупа игрока по окончании сезона за 8 млн евро. Однако оформить сделку каталонцы смогут только при условии, что им удастся договориться о снижении зарплат со своими футболистами или продать кого-нибудь из них.

Бразилец выступает за «Базель» с лета 2020 года. В текущем сезоне он с 13 забитыми мячами в 13 играх возглавляет список бомбардиров швейцарского чемпионата.

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