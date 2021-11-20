Шесть клубов претендуют на Лингарда

Дата публикации: 20-11-2021

Согласно сведениям «ESPN», у «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы с продлением сотрудничества с Джесси Лингардом. Хавбек больше не хочет выступать за команду Сульшера и намеревается покинуть «Олд Траффорд».



Действующее соглашение 28-летнего футболиста истекает ближайшим летом. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать его за 10 млн фунтов стерлингов.



Среди претендентов на Лингарда значатся «Ньюкасл», «Барселона», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Милан» и «Вест Хэм». Однако они рассчитывают подписать полузащитника летом, когда тот станет свободным агентом.



Рыночная стоимость Лингарда равняется 22 млн евро (Transfermarkt.de). В сезоне 2021/2022 он провел за «МЮ» 8 поединков, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативным пасом.