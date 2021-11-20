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Милинкович-Савич хочет покинуть «Лацио». Хавбек готов играть за «Ювентус»

Дата публикации: 20-11-2021

Сергей Милинкович-Савич решил завершить сотрудничество с «Лацио». Об этом рассказал Матея Кежман, являющийся агентом хавбека.

«Сергей готов идти вперед. Он намерен продолжить карьеру в топ-клубе. «Ювентус»? В составе туринцев собраны отличные игроки, и Сергей был бы рад стать частью этого коллектива», – цитирует Кежмана Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Срок действия контракта Милинковича-Савича с римлянами ограничен 2024 годом. Цвета «Лацио» сербский полузащитник защищает с 2015 года. Ценник на него равняется 70 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

В текущем сезоне 26-летний Сергей был задействован в 16-ти встречах во всех турнирах (3 гола, 4 результативные передачи).

В национальную команду Сербии Милинкович-Савич вызывается с 2017 года.

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