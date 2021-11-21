Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 21-11-2021

«The Sun», указывая в качестве источника информации Джанлуку Ди Марцио, сообщает, что Киран Триппьер, защищающий цвета «Атлетико», этой зимой может стать игроком «Ман Юнайтед».



В составе «манкунианцев» футболиста хочет видеть Уле Гуннар Сульшер. Примечательно, что прошлым летом англичане уже пытались оформить трансфер Триппьера, но «матрасники» ответили отказом на их предложение, поскольку защитник играл важную роль в команде.



В этом сезоне мадридцы не так удачно выступают в Ла Лиге, потому могут пересмотреть свое решение.



В случае подписания Триппьера «Юнайтед», по всей видимости, попрощается с Диогу Далотом, интерес к которому проявляет «Рома».