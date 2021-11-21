Свернуть список

Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 21-11-2021

«The Sun», указывая в качестве источника информации Джанлуку Ди Марцио, сообщает, что Киран Триппьер, защищающий цвета «Атлетико», этой зимой может стать игроком «Ман Юнайтед».

В составе «манкунианцев» футболиста хочет видеть Уле Гуннар Сульшер. Примечательно, что прошлым летом англичане уже пытались оформить трансфер Триппьера, но «матрасники» ответили отказом на их предложение, поскольку защитник играл важную роль в команде.

В этом сезоне мадридцы не так удачно выступают в Ла Лиге, потому могут пересмотреть свое решение.

В случае подписания Триппьера «Юнайтед», по всей видимости, попрощается с Диогу Далотом, интерес к которому проявляет «Рома».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close