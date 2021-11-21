«Милан» увеличит зарплату одному из лидеров полузащиты

Дата публикации: 21-11-2021

По данным Николо Скиры, «Милан» планирует продлить сотрудничество с Исмаэлем Беннасером, который является одним из ключевых игроков в линии полузащиты итальянцев. Переговоры по пролонгации соглашения стороны уже начали.



23-летнему хавбеку предложат контракт с улучшенными условиями. Срок его действия будет ограничен 2026 годом. Инсайдер пишет, что «красно-чёрные» готовы поднять годовую зарплату Беннасера до 3,2 млн евро. В настоящее время опорник получает 2,8 млн евро за сезон.



За «Милан» алжирец выступает с лета 2019 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 16 встреч, в которых он отметился 1 голом и 1 результативным пасом.



Стоимость Беннасера равняется 38 000 000 евро («Transfermarkt»).