Источник: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА поборются за Мхитаряна

Дата публикации: 21-11-2021

News.am информирует, что Генрих Мхитарян может переехать в Россию. На хавбека «Ромы» претендуют сразу три отечественных гранда: ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Об интересе команд РПЛ к полузащитнику ранее писал ресурс «Corriere dello Sport».



Мхитарян связан контрактом с «Ромой» до лета 2022 года. Однако римляне готовы отпустить 32-летнего футболиста уже зимой. Одна из причин этого – натянутые отношения армянского игрока с Жозе Моуринью, возглавляющим «Рому».



За «джаллоросси» Генрих играет с осени 2020 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в футболке «Ромы» в 15 поединках (2 забитых мяча, 3 ассиста).



Авторитетный сайт Transfermarkt.de оценивает атакующего полузащитника в € 15 млн.