«Манчестер Сити» проявляет интерес к Френки де Йонгу

Дата публикации: 21-11-2021

Френки де Йонг, права на которого принадлежат «Барселоне», заинтересовал «Манчестер Сити». Переход может состояться уже зимой. Информацией поделилось издание «Marca».



Известно, что в трансфере де Йонга заинтересован лично Хосеп Гвардиола, тренирующий «горожан». Для каталонцев голландец является одним из ключевых футболистов. В нынешнем сезоне на его счету 13 встреч в составе «сине-гранатовых», в которых он отметился 2 результативными передачами. Однако «Барселона», испытывающая серьезные финансовые трудности, готова рассмотреть вариант с продажей полузащитника.



Трудовой договор де Йонга с испанской командой заканчивается летом 2025 года. Рыночная стоимость голландца составляет 90 млн евро (источник – «Transfermarkt»).