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Защитник румынского «Фарула» близок к переходу в «Динамо»

Дата публикации: 21-11-2021

«Динамо» (Киев) может усилиться Раду Бобоком. Украинской команде удалось договориться с «Фарулом» (Румыния) о переходе защитника. Его трансфер оценивается в 1 млн евро.

По сообщениям «Playsport», за развитием Бобока длительное время наблюдал Мирча Луческу, возглавляющий киевлян. Именно он является инициатором данной сделки.

Бобок воспитывался в структуре клуба «Вииторул», а после его слияния с «Фарулом» стал выступать за новую команду. В сезоне 2021/2022 в активе 22-летнего правого защитника 6 матчей в румынской Лиге 1 (1 голевой пас). Его контракт с «Фарулом» истекает в июне 2023 года.

По данным «Transfermarkt», стоимость игрока составляет 1,3 млн евро.

Стоит упомянуть, что Бобок имеет опыт выступлений за юношеские и молодёжные сборные Румынии всех возрастов (от «U-15» до «U-23»). А минувшим летом он сыграл два матча в составе олимпийской сборной Румынии.

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