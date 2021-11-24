Онлайн трансляции
Среда 24 ноября

20:45  ru Интер - Шахтёр 20:45  ru Бешикташ - Аякс 23:00  ru Манчестер Сити - ПСЖ 23:00  ru Атлетико - Милан
23:00  ru Ливерпуль - Порту 23:00  ru Шериф - Реал Мадрид 23:00  ru Спортинг - Боруссия Д 23:00  ru Брюгге - Лейпциг
23:00  ru Лига Чемпионов on-line
Четверг 25 ноября

18:30  ru Кайрат - Базель 18:30  ru Флора - Партизан 20:45  ru Байер - Селтик 20:45  ru Галатасарай - Марсель
20:45  ru Локомотив - Лацио 20:45  ru Рапид - Вест Хэм 20:45  ru Мидтьюлланн - Брага 20:45  ru Бетис - Ференцварош
20:45  ru Црвена Звезда - Лудогорец 20:45  ru Динамо Загреб - Генк 20:45  ru ХИК - Алашкерт 20:45  ru Ренн - Витесс
20:45  ru Мура - Тоттенхэм 20:45  ru Карабах - Омония 20:45  ru Славия - Фейеноорд 20:45  ru Маккаби Х - Унион
20:45  ru Линкольн - Копенгаген 20:45  ru Слован - ПАОК 23:00  ru Рейнджерс - Спарта 23:00  ru Олимпиакос - Фенербахче
23:00  ru ПСВ - Штурм 23:00  ru Лестер - Легия 23:00  ru Айнтрахт - Антвер 23:00  ru Брондбю - Лион
23:00  ru Монако - Реал Сосьедад 23:00  ru Рома - Заря 23:00  ru Анортосис - Гент 23:00  ru Будё-Глимт - ЦСКА
23:00  ru Маккаби Т-А - ЛАСК 23:00  ru Яблонец - АЗ Алкмар 23:00  ru Раннерс - Клуж
Свернуть список

«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанду

Дата публикации: 24-11-2021

По данным «Sky Sport Germany», руководство «Боруссии» из Дортмунда планирует приложить максимум усилий, чтобы сохранить в команде Эрлинга Холанда. «Шмели» готовы существенно улучшить условия его контракта.

Клуб предложит норвежцу соглашение с зарплатой в 16-18 млн евро за сезон вместо прежних 8-9 млн евро. Кроме того, в «Боруссии» также намерены скорректировать пункт договора, связанный с отступными, таким образом, чтобы он начал действовать не в 2022, а в 2023 году.

Интерес к Холанду проявляют несколько европейских грандов, среди которых «ПСЖ» и «Реал». Для самого нападающего сезон пока складывается не слишком удачно. Он продолжает находиться вне игры из-за травмы.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 10 матчей с 13 голами и 4 ассистами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close