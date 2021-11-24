«Боруссия» готова вдвое увеличить зарплату Холанду

Дата публикации: 24-11-2021

По данным «Sky Sport Germany», руководство «Боруссии» из Дортмунда планирует приложить максимум усилий, чтобы сохранить в команде Эрлинга Холанда. «Шмели» готовы существенно улучшить условия его контракта.



Клуб предложит норвежцу соглашение с зарплатой в 16-18 млн евро за сезон вместо прежних 8-9 млн евро. Кроме того, в «Боруссии» также намерены скорректировать пункт договора, связанный с отступными, таким образом, чтобы он начал действовать не в 2022, а в 2023 году.



Интерес к Холанду проявляют несколько европейских грандов, среди которых «ПСЖ» и «Реал». Для самого нападающего сезон пока складывается не слишком удачно. Он продолжает находиться вне игры из-за травмы.



В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 10 матчей с 13 голами и 4 ассистами.