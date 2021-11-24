Ордец подписал новый контракт с «Динамо»

Дата публикации: 24-11-2021

Пресс-служба «Динамо» сообщила о продлении сотрудничества с Иваном Ордецом.



Действующий контракт украинца истекал ближайшим летом. По новому соглашению защитник будет игроком московской команды до июня 2024 года. В нём также прописана опция продления на 1 сезон.



Ордец является воспитанником донецкого «Шахтера». В «Динамо» он перебрался летом 2019 года. С этого момента центрбек провел за «бело-голубых» 64 поединка, отличившись 5 раз.



В сезоне 2021/2022 украинский футболист является основным игроком «Динамо». В активе 29-летнего Ивана 16 поединков, в которых он отметился 1 забитым мячом.



Рыночная стоимость Ордеца составляет 3,5 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).