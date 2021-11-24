«Челси» хочет продлить контракт с Маунтом

Дата публикации: 24-11-2021

«Челси» заинтересован в продлении сотрудничества с Мэйсоном Маунтом. «Аристократы» планируют подписать с хавбеком новое соглашение в кратчайшие сроки. Информацией поделился ресурс «Football Insider».



Ранее ряд СМИ писали об интересе к полузащитнику со стороны «Реала», «Баварии» и «Ман Сити». Лондонцы боятся потерять своего воспитанника и уже подготовили для него новый контракт.



Во взрослой команде «Челси» Маунт выступает с августа 2019 года. Его соглашение с «синими» действует до июня 2024 года. В этом сезоне он провел 14 матчей, отличившись 3 раза и отдав 2 голевые передачи.



Авторитетный интернет ресурс «Transfermarkt» оценивает стоимость атакующего полузащитника в 75 000 000 евро.



На счету Маунта 26 игр в футболке сборной Англии (4 забитых мяча).