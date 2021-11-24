Ляказетт заинтересован в своем переходе в «Атлетико»

Дата публикации: 24-11-2021

«El Nacional» сообщает о намерении Александра Ляказетта уйти из «Арсенала». Форвард хочет поменять клуб по завершении сезона.



В услугах нападающего заинтересованы сразу два испанских гранда – «Барселона» и «Атлетико». Сам Ляказетт склоняется к тому, чтобы стать игроком «матрасников». По данным источника, 30-летнему французу хочется выступать под руководством Диего Симеоне.



Состав «Арсенала» бомбардир пополнил летом 2017 года. Его трудовой договор с «пушкарями» в силе до лета 2022 года, поэтому по окончании сезона он получит статус свободного агента.



Стоимость Ляказетта составляет 22 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В текущем розыгрыше чемпионата Англии в его активе 7 матчей и 1 гол.