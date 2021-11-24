«Шахтеру» интересен итальянец Квальята

Дата публикации: 24-11-2021

«Шахтер» может усилиться Джакомо Квальятой, права на которого принадлежат «Хераклесу». Об этом в своем «Твиттере» рассказал Джанлуиджи Лонгари.



Интерес к 21-летнему итальянцу также проявляют команды, представляющие немецкую Бундеслигу и испанскую Примеру.



Квальята воспитывался в структуре «Про Верчелли», где находился до января 2021 года, после чего подписал контракт с «Хераклесом». С голландской командой он связан трудовыми отношениями до середины 2022 года. Однако условиями договора предусмотрена возможность его пролонгации еще на 1 год.



В сезоне 21/22 Квальята имеет в своем активе 11 поединков за «Хераклес» (1 результативная передача).



Ориентировочная стоимость левого защитника, который 16-го ноября дебютировал в составе сборной Италии до 21 года, составляет 0,7 млн евро (Transfermarkt.de).