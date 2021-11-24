Онлайн трансляции
Среда 24 ноября

20:45  ru Интер - Шахтёр 20:45  ru Бешикташ - Аякс 23:00  ru Манчестер Сити - ПСЖ 23:00  ru Атлетико - Милан
23:00  ru Ливерпуль - Порту 23:00  ru Шериф - Реал Мадрид 23:00  ru Спортинг - Боруссия Д 23:00  ru Брюгге - Лейпциг
23:00  ru Лига Чемпионов on-line
Четверг 25 ноября

18:30  ru Кайрат - Базель 18:30  ru Флора - Партизан 20:45  ru Байер - Селтик 20:45  ru Галатасарай - Марсель
20:45  ru Локомотив - Лацио 20:45  ru Рапид - Вест Хэм 20:45  ru Мидтьюлланн - Брага 20:45  ru Бетис - Ференцварош
20:45  ru Црвена Звезда - Лудогорец 20:45  ru Динамо Загреб - Генк 20:45  ru ХИК - Алашкерт 20:45  ru Ренн - Витесс
20:45  ru Мура - Тоттенхэм 20:45  ru Карабах - Омония 20:45  ru Славия - Фейеноорд 20:45  ru Маккаби Х - Унион
20:45  ru Линкольн - Копенгаген 20:45  ru Слован - ПАОК 23:00  ru Рейнджерс - Спарта 23:00  ru Олимпиакос - Фенербахче
23:00  ru ПСВ - Штурм 23:00  ru Лестер - Легия 23:00  ru Айнтрахт - Антвер 23:00  ru Брондбю - Лион
23:00  ru Монако - Реал Сосьедад 23:00  ru Рома - Заря 23:00  ru Анортосис - Гент 23:00  ru Будё-Глимт - ЦСКА
23:00  ru Маккаби Т-А - ЛАСК 23:00  ru Яблонец - АЗ Алкмар 23:00  ru Раннерс - Клуж
Свернуть список

«Шахтеру» интересен итальянец Квальята

Дата публикации: 24-11-2021

«Шахтер» может усилиться Джакомо Квальятой, права на которого принадлежат «Хераклесу». Об этом в своем «Твиттере» рассказал Джанлуиджи Лонгари.

Интерес к 21-летнему итальянцу также проявляют команды, представляющие немецкую Бундеслигу и испанскую Примеру.

Квальята воспитывался в структуре «Про Верчелли», где находился до января 2021 года, после чего подписал контракт с «Хераклесом». С голландской командой он связан трудовыми отношениями до середины 2022 года. Однако условиями договора предусмотрена возможность его пролонгации еще на 1 год.

В сезоне 21/22 Квальята имеет в своем активе 11 поединков за «Хераклес» (1 результативная передача).

Ориентировочная стоимость левого защитника, который 16-го ноября дебютировал в составе сборной Италии до 21 года, составляет 0,7 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close