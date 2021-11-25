Источник: Манчини отказался возглавить «МЮ»

Дата публикации: 25-11-2021

Кристиан Фальк, возглавляющий футбольное направление спортивной редакции издания «Bild», раскрыл подробности переговоров между «Манчестер Юнайтед» и Роберто Манчини.



В своем «Твиттере» он написал, что руководство «манкунианцев» пыталось договориться с 56-летним наставником, но тот ответил отказом. Специалист подчеркнул, что приоритетом для него является работа со сборной Италии, которую он намерен вывести на ЧМ-2022.



Напомним, Италии не удалось пробиться на турнир напрямую. Теперь ей предстоит сыграть в стыках за право участвовать на мундиале в Катаре.



«Юнайтед» остался без главного тренера 21-го ноября после того, как руководство клуба уволило Уле Гуннара Сульшера. В первом матче после его отставки «красные дьяволы» сумели одолеть «Вильярреал» (2:0).