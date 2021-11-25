«Барселона» нацелилась на Зиеша и Вернера

Дата публикации: 25-11-2021

По информации «ESPN», «Барселона» рассчитывает подписать Тимо Вернера (нападающий) и Хакима Зиеша (атакующий полузащитник), принадлежащих «Челси».



Источник пишет, что основной целью каталонцев был Рахим Стерлинг, защищающий цвета «Манчестер Сити». Однако вероятность этой сделки оказалась очень мала из-за нежелания «горожан» продавать своего игрока и его высокой стоимости.



Вследствие этого «Барса» сделала выбор в пользу футболистов «Челси». «Сине-гранатовые» уже направили запрос по данным игрокам в Лондон. Испанскому гранду интересен вариант с их арендой с возможностью последующего выкупа.



Рыночная стоимость Вернера составляет 55 млн евро. Зиеш оценивается в 38 миллионов (данные с портала «Transfermarkt»).