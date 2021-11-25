Свернуть список

«Барселона» нацелилась на Зиеша и Вернера

Дата публикации: 25-11-2021

По информации «ESPN», «Барселона» рассчитывает подписать Тимо Вернера (нападающий) и Хакима Зиеша (атакующий полузащитник), принадлежащих «Челси».

Источник пишет, что основной целью каталонцев был Рахим Стерлинг, защищающий цвета «Манчестер Сити». Однако вероятность этой сделки оказалась очень мала из-за нежелания «горожан» продавать своего игрока и его высокой стоимости.

Вследствие этого «Барса» сделала выбор в пользу футболистов «Челси». «Сине-гранатовые» уже направили запрос по данным игрокам в Лондон. Испанскому гранду интересен вариант с их арендой с возможностью последующего выкупа.

Рыночная стоимость Вернера составляет 55 млн евро. Зиеш оценивается в 38 миллионов (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close