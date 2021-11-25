«Ювентус» не оставляет попыток заполучить форварда «Фиорентины»

Дата публикации: 25-11-2021

«Ювентус» сохраняет интерес к Душану Влаховичу. Информацией поделилось издание «La Gazzetta dello Sport».



Туринцы намерены оформить переход нападающего «Фиорентины» уже зимой. «Бьянконери» предлагают за серба 50 млн евро. «Фиалки» рассчитают получить за своего игрока порядка € 70 000 000.



Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Душану также проявлял «Арсенал». Лондонцы даже общались с руководством «Фиорентины» на тему возможной сделки. Однако сербский футболист отказался уезжать из Италии, сделав выбор в пользу «Ювентуса».



Цвета своего нынешнего клуба Влахович защищает с лета 2018 года. В сезоне 2020/21 он является лучшим бомбардиром команды. На его счету 12 голов и 2 ассиста в 14 встречах. Контракт Влаховича с «Фиорентиной» истекает в 30.06.2023.