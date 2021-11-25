Суд признал Бензема виновным в шантаже Вальбуэна и вынес ему наказание

Дата публикации: 25-11-2021

Французский спортивный телеканал «RMC Sport» пролил свет на итоги дела, связанного с соучастием Карима Бензема в попытке шантажа Матье Вальбуэна.



По сведениям источника, вина форварда «Реала» была подтверждена судом Версаля. В качестве наказания он получил 1 год лишения свободы (мера носит условный характер). Также ему придется выплатить 75 000 евро штрафа.



В ходе следствия было установлено, что шантажисты, угрожавшие Вальбуэна публикацией интим-материалов с его участием, связывались с Каримом Зенати, оказавшимся другом детства игрока «Реала». Сам Зенати позднее подтвердил, что Бензема должен был посоветовать Вальбуэна принять условия шантажистов.



После разразившегося скандала обоих футболистов исключили из обоймы сборной Франции (в декабре 2015-го). Вызова в национальную команду страны 9 номеру «Реала» пришлось ждать почти шесть лет.