«Челси» нужна звезда «Фенербахче»
Дата публикации: 25-11-2021
Игра Аттилы Салаи, выступающего в составе «Фенербахче», привлекла внимание «Челси».
По информации «Football Insider», «аристократы» попытаются оформить переход 23-летнего центрбека в зимнее трансферное окно.
Лондонцы также рассматривают вариант с подписанием Жюля Кунде, права на которого принадлежат «Севилье». Однако по соотношению качества и цены трансфер Салаи может оказаться более выгодным. Рыночная стоимость венгра составляет 11 млн евро.
Атилла Салаи оказался в «Фенербахче» в январе 2021 года. До этого он выступал за «Аполлон». За его трансфер турки заплатили 2 миллиона евро. Соглашение футболиста с «жёлтыми канарейками» в силе до 2025 года.
В текущей кампании он поучаствовал в 18 играх (без результативных действий).