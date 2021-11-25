«Челси» нужна звезда «Фенербахче»

Дата публикации: 25-11-2021

Игра Аттилы Салаи, выступающего в составе «Фенербахче», привлекла внимание «Челси».



По информации «Football Insider», «аристократы» попытаются оформить переход 23-летнего центрбека в зимнее трансферное окно.



Лондонцы также рассматривают вариант с подписанием Жюля Кунде, права на которого принадлежат «Севилье». Однако по соотношению качества и цены трансфер Салаи может оказаться более выгодным. Рыночная стоимость венгра составляет 11 млн евро.



Атилла Салаи оказался в «Фенербахче» в январе 2021 года. До этого он выступал за «Аполлон». За его трансфер турки заплатили 2 миллиона евро. Соглашение футболиста с «жёлтыми канарейками» в силе до 2025 года.



В текущей кампании он поучаствовал в 18 играх (без результативных действий).