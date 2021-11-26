Источник: Алексей Миранчук получил три предложения. Одно из них – от «Зенита»

Дата публикации: 26-11-2021

Даниэле Лонго в своем Twitter-аккаунте сообщил, что у Алексея Миранчука, выступающего за «Аталанту», есть 3 предложения от других команд. По данным журналиста, предметный интерес к россиянину проявляют «Торино», «Дженоа» и «Зенит».



«Аталанта» же на место российского хавбека планирует приобрести Жереми Бога, защищающего цвета «Сассуоло».



Ранее в ряде источников появилась информация, что Миранчук уйдет из «Аталанты» уже зимой. Футболист сборной России хочет получать регулярную игровую практику, поэтому намерен сменить клуб.



За «Аталанту» Алексей выступает с осени прошлого года. В текущем сезоне на его счету всего 8 игр (1 результативный пас). Контракт россиянина с итальянской командой истекает летом 2024 года.