Педри не сможет помочь «Барселоне» до конца года

Дата публикации: 26-11-2021

«Барселона» осталась без Педри, по меньшей мере, до конца года. Его повреждение оказалось серьезнее, чем считалось ранее. Информацию об этом разместил ресурс «AS».



Травму полузащитник получил еще в первом туре Лиги чемпионов, состоявшемся в сентябре. Тренерский штаб «сине-гранатовых» решил не рисковать здоровьем испанца и дать ему спокойно восстановиться, поскольку у Педри уже дважды был рецидив этой травмы. Форсировать события клуб не намерен. Футболист начнет восстановление заново, из-за чего на поле он вернется не раньше января.



В сезоне 21/22 Педри провел за «Барселону» 4 матча и не отметился результативными действиями. Между тем, в его активе за прошлый сезон значатся 52 встречи во всех соревнованиях. В них он записал на свой счёт 4 гола и 6 ассистов.