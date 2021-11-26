Педри не сможет помочь «Барселоне» до конца года
«Барселона» осталась без Педри, по меньшей мере, до конца года. Его повреждение оказалось серьезнее, чем считалось ранее. Информацию об этом разместил ресурс «AS».
Травму полузащитник получил еще в первом туре Лиги чемпионов, состоявшемся в сентябре. Тренерский штаб «сине-гранатовых» решил не рисковать здоровьем испанца и дать ему спокойно восстановиться, поскольку у Педри уже дважды был рецидив этой травмы. Форсировать события клуб не намерен. Футболист начнет восстановление заново, из-за чего на поле он вернется не раньше января.
В сезоне 21/22 Педри провел за «Барселону» 4 матча и не отметился результативными действиями. Между тем, в его активе за прошлый сезон значатся 52 встречи во всех соревнованиях. В них он записал на свой счёт 4 гола и 6 ассистов.