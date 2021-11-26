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Арабские шейхи передумали покупать акции «Спартака»

Дата публикации: 26-11-2021

Среди владельцев «Спартака», по всей видимости, не будет шейхов из Эмиратов, в собственности которых находится английский «Манчестер Сити». В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что они решили отказаться от приобретения акций «красно-белых».

В процессе переговоров управленцы «Спартака» провели встречу с «City Football Group». По итогам обсуждения арабская компания отказалась от покупки акций «народной команды» и решила вложить средства в другого участника российской Премьер-лиги. Какой клуб выбрали шейхи, пока остается тайной.

Ранее СМИ писали о намерении «City Football Group» выкупить 20-процентную долю акций «Спартака». Позднее информацию подтвердил и Ашот Хачатурянц, являющийся президентом РПЛ.

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