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Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре

Дата публикации: 26-11-2021

Александр Кокорин, вероятно, покинет «Фиорентину». Тренерский штаб итальянского клуба не видит россиянина в составе команды и готов попрощаться с ним.

«Calciomercato», называя источником информации «Corriere dello Sport», пишет, что Кокорин может оказаться в другом клубе. Интерес к центрфорварду проявляют команды из Катара и России.

Ранее сообщалось, что руководство «Фиорентины» намерено предложить Александру расторгнуть контракт.

Кокорин перебрался в Италию из «Спартака» в январе этого года. Сделка обошлась «фиалкам» в 4 500 000 евро. Однако в Серии А у него не сложилось. С момента перехода 30-летний нападающий провёл всего 7 поединков за «Фиорентину» (без результативных действий).

Договор о сотрудничестве между сторонами действует до конца июня 2024 года.

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