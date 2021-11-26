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ЦСКА готов вернуть Вагнера Лава

Дата публикации: 26-11-2021

Неожиданная новость появилась на портале «Transfermarkt». Источник сообщил, что ЦСКА собирается вернуть Вагнера Лава.

Соглашение с 37-летним форвардом будет рассчитано до конца действующего сезона. В дальнейшем ему могут предложить должность в структуре клуба.

Напомним, 23-го ноября Вагнер Лав, защищающий цвета «Кайрата», заявил, что ближайшая встреча станет для него последней в составе команды из Казахстана. Также бразилец признался, что был бы не прочь взять короткую паузу, прежде чем он найдёт себе новый клуб.

Для «армейцев» нападающий является знаковой фигурой. В «красно-синей» футболке он сыграл в 259 поединках, в которых отличился 124 раза и отдал 53 голевые передачи. Свой последний матч в составе ЦСКА Вагнер Лав провел в 2013 году.

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