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В «Милане» прокомментировали подписание нового контракта с Пиоли

Дата публикации: 27-11-2021

Иван Газидис дал комментарии относительно продления сотрудничества со Стефано Пиоли. Слова исполнительного директора «Милана» опубликовал ресурс «Football Italia».

«Проект будет развиваться дальше. Стефано олицетворяет ценности «Милана». Аналогичные чувства испытывает и Мальдини. Пиоли является уникальным специалистом и оптимально подходит для нашей команды и как тренер, и как человек», - приводит слова Газидиса источник.

Пиоли стал наставником «Милана» осенью 2019 года, придя на замену Джампаоло. Летом 2020 года специалист мог покинуть свой пост. На его место миланцы хотели пригласить Ральфа Рангника, но в последний момент «россонери» решили не делать перестановок.

Новый контракт с Пиоли рассчитан до лета 2023 года с опцией пролонгации на 1 год.

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