Свернуть список

Брат владельца «ПСЖ»: «Сделка закрыта. Зизу, добро пожаловать»

Дата публикации: 27-11-2021

Брат владельца «Пари Сен-Жермен» прокомментировал слухи, касающиеся возможного назначения Зинедина Зидана на пост наставника французской команды.

Халифа бин Хамад Аль-Тани подтвердил, что соглашение со специалистом уже достигнуто. О подписании контракта с Зиданом парижане собираются объявить в ближайшем будущем.

В своем «Twitter» Аль-Тани адресовал французу сообщение с приветствием: «Сделка закрыта. Официально о ней объявят в скором времени. Зизу, добро пожаловать!».

На посту наставника вице-чемпиона Франции Зидан сменит Маурисио Почеттино. Аргентинца СМИ активно сватают в «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что ранее появилась информация о договоренности «манкунианцев» с Ральфом Рангником, который должен будет возглавить клуб на ближайшее полгода.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close