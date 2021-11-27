Брат владельца «ПСЖ»: «Сделка закрыта. Зизу, добро пожаловать»

Дата публикации: 27-11-2021

Брат владельца «Пари Сен-Жермен» прокомментировал слухи, касающиеся возможного назначения Зинедина Зидана на пост наставника французской команды.



Халифа бин Хамад Аль-Тани подтвердил, что соглашение со специалистом уже достигнуто. О подписании контракта с Зиданом парижане собираются объявить в ближайшем будущем.



В своем «Twitter» Аль-Тани адресовал французу сообщение с приветствием: «Сделка закрыта. Официально о ней объявят в скором времени. Зизу, добро пожаловать!».



На посту наставника вице-чемпиона Франции Зидан сменит Маурисио Почеттино. Аргентинца СМИ активно сватают в «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что ранее появилась информация о договоренности «манкунианцев» с Ральфом Рангником, который должен будет возглавить клуб на ближайшее полгода.