«Эвертон» вступил в переговоры по Захаряну

Дата публикации: 27-11-2021

«Tuttomercatoweb» пишет, что «Эвертон» начал переговоры по трансферу Арсена Захаряна. За хавбека «Динамо» англичане могут заплатить свыше 10 млн евро. Источник утверждает, что стороны активно обсуждают детали потенциальной сделки.



Ранее СМИ писали об интересе к Захаряну со стороны нескольких европейских клубов, включая «Барселону», «Челси» и «Ман Сити».



19-летний центральный полузащитник является воспитанником академий «Крыльев Советов» и «Динамо». Свой первый матч в основе москвичей он провел в 2020 году. В текущем сезоне на счету Арсена 15 игр (3 забитых мяча, 7 результативных пасов).



Его трудовой договор с клубом действует до лета 2024 года. Ценник на футболиста равняется 9 млн евро (по версии интернет-ресурса «Transfermarkt»).