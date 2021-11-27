Ключевой игрок «Челси» выбыл на длительное время

Дата публикации: 27-11-2021

Томас Тухель, возглавляющий «Челси», рассказал о характере повреждения Бена Чилуэлла, который вряд ли сможет помочь команде в ближайшее время.



Защитник травмировался в поединке с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой лондонцев 4:0. Чилуэлл не смог доиграть матч до конца и был заменен на 71-ой минуте.



«Бен травмировался. У него диагностировали повреждение крестообразной связки. О необходимости операции можно будет говорить лишь по прошествии 6 недель. Пока его тело реагирует позитивно. Было бы хорошо, если бы все продолжилось в том же ключе», - заявил Тухель.



В нынешнем сезоне на счету Чилуэлла 12 встреч в составе «Челси» (3 забитых мяча, 1 ассист).



Источник информации – «Sky Sports».