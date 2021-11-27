«Ньюкасл» попытается переманить Дембеле, предложив ему космическую зарплату

Дата публикации: 27-11-2021

Будущее Усмана Дембеле в «Барселоне» остается под вопросом.



Ранее появилась информация, что француз может покинуть «сине-гранатовых» в летнее межсезонье. Окончательного решения относительно продолжения сотрудничества с каталонцами вингер не принял. Однако на него уже появились претенденты.



По сведениям «El Mundo Deportivo», наибольшие шансы подписать Дембеле имеет «Ньюкасл Юнайтед». Англичане предлагают 24-летнему крайнему полузащитнику годовую зарплату в 15 млн евро. Аналогичную сумму «сороки» готовы заплатить в качестве отступных.



«Барселона» не может обеспечить Дембеле схожие финансовые условия. В составе испанского гранда Усман будет получать существенно меньше, что его не устраивает. Среди других претендентов на француза значится «МЮ».



Напомним, контракт 24-летнего игрока сборной Франции с «Барсой» в силе до 30.06.2022.