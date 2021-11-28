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«Милан» предложил Тео новый контракт с зарплатой, почти в три раза превышающей нынешнюю

Дата публикации: 28-11-2021

«Милан» надеется продлить сотрудничество с Тео Эрнандесом, который является одним из системообразующих футболистов клуба.

Боссы «россонери» подготовили для француза соглашение до 2026 года. Если защитник согласится, то его годовая зарплата вырастет почти в 3 раза (до 4 млн евро). Сейчас игрок получает 1 500 000 евро за сезон. Информацию опубликовал ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Руководство клуба уже беседовало с представителями 24-летнего футболиста. Их встреча состоялась в Мадриде, где «Милан» играл против «Атлетико».

По данным источника, сторонам пока не удалось договориться о новой сделке. Известно, что запросы Тео по зарплате не превышают планку в 5 млн евро.

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