«Аталанта» является фаворитом в борьбе за лидера «Сассуоло» – на него претендует «Шахтер»

Дата публикации: 28-11-2021

«Аталанта» продолжает следить за ситуацией с Жереми Бога. Вингер, права на которого принадлежат «Сассуоло», вскоре может покинуть команду. Клуб готов попрощаться с 24-летним ивуарийцем, но хочет выручить за него не менее 20 млн евро.



В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что именно «Аталанта» является основным претендентом на Бога, интерес к которому она проявляет уже давно. Среди конкурентов команды из Бергамо значится «Шахтер». Как известно, украинский топ-клуб возглавляет Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший ивуарийца.



Бога пополнил состав «Сассуоло» в 2018 году. В сезоне 2021/2022 на его счету 8 встреч в Серии А (3 результативные передачи).



Портал «Transfermark» оценивает ивуарийца ровно в € 20 миллионов евро.