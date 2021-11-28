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«Интер» договорился о новом контракте с Димарко

Дата публикации: 28-11-2021

По данным «Calciomercato», Федерико Димарко в скором времени пролонгирует соглашение с «Интером».

Стороны уже договорились о новом контракте, рассчитанном до лета 2026 года. После его подписания левый защитник ежегодно будет получать 1,6 млн евро. Текущее соглашение с Димарко истекает в 2023 году.

Федерико является воспитанником «Интера». В основе миланской команды он дебютировал в 2014 году, но спустя 3 года покинул «Интер». Его возвращение состоялось в 2018 году.

В нынешнем сезоне в активе 24-летнего защитника 17 поединков в составе «нерадзурри», в которых он стал автором 2 голов и 2 результативных пасов. Ценник на него составляет 13 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

В этом году Димарко впервые вызвали в национальную команду Италии.

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