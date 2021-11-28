«Реал» больше не заинтересован в подписании Погба

Дата публикации: 28-11-2021

«Marca» утверждает, что «Реал» оставил идею подписать Поля Погба, защищающего цвета «Манчестер Юнайтед».



Мадридцы не сомневаются в таланте полузащитника, но видят в его переходе существенные риски. В клубе не уверены, что француз сможет адаптироваться в составе «сливочных». Помимо этого, руководство «Реала» не готово удовлетворить финансовые требования хавбека.



Зарплата Погба в «МЮ» составляет около 15 млн фунтов за сезон. Для испанского гранда подобная сумма кажется чрезмерно большой.



В настоящее время Поль продолжает восстановление после повреждения, полученного на тренировке. В этом году Погба на поле уже не появится.



Соглашение французского исполнителя с «манкунианцами» истекает летом 2022 года. В нынешней кампании на его счету 13 игр за «Юнайтед» (7 ассистов).