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Гвардиола заблокировал уход Торреса в «Барселону»

Дата публикации: 28-11-2021

Ферран Торрес, по всей видимости, продолжит выступать за «Манчестер Сити», несмотря на его желание покинуть клуб. Против ухода вингера выступил Пеп Гвардиола, тренирующий «горожан». Специалист уверен, что футболист еще принесет пользу команде, и хочет сохранить его в составе.

Интерес к Торресу проявляет «Барселона». Каталонцы, испытывающие серьезные проблемы с финансами, планируют обменять на него Усмана Дембеле. В настоящий момент переговоры между сторонами продолжаются.

Торрес перебрался в «Ман Сити» из «Валенсии» в 2020 году. В сезоне 2021/2022 он был задействован в 7 поединках во всех турнирах (3 гола, 1 результативный пас).

Ориентировочная цена 21-летнего испанца на трансферном рынке равняется 50 000 000 евро.

Источник – «Esport3».

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