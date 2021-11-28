Прокуратура Италии подозревает Аньелли и Недведа в фальсификации финансовой отчетности

Дата публикации: 28-11-2021

Туринская прокуратура начала расследование в отношении Павла Недведа, Андреа Аньелли. Функционеров «Ювентуса» подозревают в отмывании денег в размере 50 млн евро. Также под следствие попал Фабио Паратичи (экс-спортивный директор команды).



Расследование затронет сезоны 18/19 – 20/21. Следствие считает, что в этот период имели место фальсификации финансовых документов команды. Функционеры намеренно преувеличивали доходы «Юве», чтобы получить возможность для вывода 50 000 000 евро. Также внимание прокуратуры привлек обмен игроками с «Барселоной» (Пьянича на Артура).



«Обыски в клубных офисах в Турине и Милане осуществляются по распоряжению прокуратуры. Специалисты должны проанализировать документы с целью установления правонарушений», - сообщается в пресс-релизе прокуратуры.